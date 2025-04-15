Colorful представила GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в версиях Advanced, Ultra W, Ultra W Duo, NB-EX и NB Duo

Colorful представила GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в версиях Advanced, Ultra W, Ultra W Duo, NB-EX и NB DuoКомпания Colorful представила в общей сложности 15 вариантов видеокарт GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 в исполнениях iGame Advanced, iGame Ultra W, iGame Ultra W Duo, NB-EX и NB Duo.