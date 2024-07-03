Давненько не показывал старинных домов из своей серии.В интернете мало информации о дореволюционных постройках Петербурга и пригородов.
Дом Тамберга
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Давненько не показывал старинных домов из своей серии.В интернете мало информации о дореволюционных постройках Петербурга и пригородов.
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