Имя им легион

Наверно, каждого из нас периодически посещают «влажные мечты», причем отнюдь не только сексуального свойства, что точно было подмечено нашими классиками Ильей Ильфом и Евгением Петровым: «Сколько гимназистов мечтало о расправе с Малининым и Бурениным, составителями распространенного когда-то задачника! В какие фантастические мечты были погружены головы, накрытые гимназической фуражкой с алюминиевым гербом! "Пройдут года, и я вырасту, – думал ученик, – и когда я вырасту, я пройду по главной улице города и увижу моих недругов.