Супруга госпитализированного с переломом Боярского рассказала о его самочувствии

Народный артист России Михаил Боярский, которого госпитализировали с переломом ребра и ушибом лёгкого после падения в театре, чувствует себя хорошо, его планируют выписать на следующей неделе, сообщила его супруга Лариса Луппиан.
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