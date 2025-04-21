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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марков об «Урале»: «Большой клуб. Уверен, решим задачу выхода в РПЛ»

— Можно сказать, что ближайший выездной матч с «Торпедо» — ключевой для «Урала» в этом чемпионате в Первой лиге? — Конечно, это один из наиважнейших матчей сезона.

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