Названы основные продукты для здорового питания

Эндокринолог назвала основные продукты для здорового питания. В первую очередь в рацион необходимо включать пять основных видов продуктов - овощи и фрукты, крахмалосодержащие, белковые и молочные продукты, масла и жиры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии