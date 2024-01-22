В областном центре разработают единый дизайн для такси

Проект был создан в рамках программы стилизации общественного муниципального транспорта в Смоленске Такси Смоленска планируют привести к единому виду, об этом стало известно в ходе еженедельной планерки с мэром Александром Новиковым в администрации города.
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