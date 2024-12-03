В Кузбассе начал действовать упрощенный порядок регистрации бань и сараев

Хозпостройка должна быть зарегистрирована в БТИ до начала 2013 года.В Кемеровской области с ноября 2024 года действует упрощенная процедура регистрации хозяйственных построек, таких как бани, сараи, летние кухни, теплицы и другие объекты, установленные на фундаменте.