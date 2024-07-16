За что им дали звание "Народный артист"? ТОП-5 незаслуженных обладателей этого почётного звания

Разве это выдающиеся деятели культуры? Неужели они сделали что-то грандиозное или как-то особо отличились? Отмечу, что почётное звание "народный артист" достаётся именно выдающимся и особо отличившимся персонам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии