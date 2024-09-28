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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд

Команда Ханси Флика была обыграна «Осасуной» (2:4) в 8-м туре. В последний раз каталонцы уступали в чемпионате Испании 4 мая – «Жироне» (2:4).

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