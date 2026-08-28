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Газета.ру

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Певица Спирс перестала уважать людей из-за опеки

Певица Спирс перестала уважать людей из-за опеки

Американская певица Бритни Спирс рассказала о вреде, причиненном ей установленной над ней опекой. В новой публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она призналась, что из-за этого перестала уважать людей.

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