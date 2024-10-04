В Минобороны рассказали о роли танкистов при взятии Угледара

«Грамотные действия» танкистов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края стали решающими при взятии последних опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщает ТАСС.
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