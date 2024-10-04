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  • Александр Зиборов
    Стыдно, что у нас такие "рекорды"...Адам Кадыров попа...
  • Виктор
    Интересно послушать реакцию Хуснуллина на слова премьера таджиков.Премьер Расулзода...
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    Интересно, почему таджики лезут как таракану туда, где "повсеместно нарушаются их основные права и свободы" ? Они маз...Премьер Расулзода...

В Минобороны рассказали о роли танкистов при взятии Угледара

В Минобороны рассказали о роли танкистов при взятии Угледара

«Грамотные действия» танкистов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» из Камчатского края стали решающими при взятии последних опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщает ТАСС.

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