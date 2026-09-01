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Участники программы «Время героев» провели патриотические встречи со школьниками

Участники программы «Время героев» провели патриотические встречи со школьниками

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Участники федеральной программы «Время героев» присоединились к мероприятиям ко Дню знаний в нескольких регионах России.

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