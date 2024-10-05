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Роль Ивана Грозного довела до больничной койки: актеру Александру Михайлову исполнилось 80 лет

Роль Ивана Грозного довела до больничной койки: актеру Александру Михайлову исполнилось 80 лет

Свой день рождения Александр Яковлевич отметит в узком кругу, с семьей, детьми и внуками. 7 октября в Большом зале Дома кино состоится его юбилейный вечер, на который приглашены: Ирина Муравьева, Борис Галкин, Ирина Купченко, Ольга Остроумова, Вика Цыганова, Таисия Повалий, Александр Маршал, Евгений Дятлов и многие другие народные любимцы.

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