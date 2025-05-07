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МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нанесенными ударами

МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нанесенными ударами

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии, выразив протест в связи с нанесенными ударами, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей, сообщает 7 мая ведомство.

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