МИД Пакистана выразил протест Индии в связи с нанесенными ударами

Министерство иностранных дел Пакистана вызвало временного поверенного в делах Индии, выразив протест в связи с нанесенными ударами, которые привели к гибели и ранениям мирных жителей, сообщает 7 мая ведомство.
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