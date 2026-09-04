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РФ отвергла украинские уведомления о небезопасности воздушного пространства РФ

РФ отвергла украинские уведомления о небезопасности воздушного пространства РФ

Россия отвергла украинские уведомления NOTAM (оперативное извещение для авиационного персонала о временных или срочных изменениях в аэронавигационной обстановке) о якобы небезопасности воздушного пространства страны.

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