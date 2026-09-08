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ТАСС

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Вернувшийся из Германии волонтер Шлюнд подписал контракт для службы на СВО

Вернувшийся из Германии волонтер Шлюнд подписал контракт для службы на СВО

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Русский немец Макс Шлюнд, переехавший с женой из Германии из-за поддержки России, подписал контракт с Минобороны РФ для службы в зоне спецоперации.

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