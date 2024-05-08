Олигарху Коломойскому сообщили о новом подозрении — в организации заказного убийства

Днепропетровскому олигарху Игорю Коломойскому, находящемуся в СИЗО с сентября 2023 год по обвинению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём, сообщили о новом подозрении — в организации заказного убийства.
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