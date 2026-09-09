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Газета.ру

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Юрист Багатурия: за комментарий ИИ несет ответственность владелец профиля

Юрист Багатурия: за комментарий ИИ несет ответственность владелец профиля

За распространение в социальной сети сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ) высказывания, которое нарушает закон, ответственность несет владелец профиля.

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