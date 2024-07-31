Врачи ищут способы борьбы с лишним весом Ким Чен Ына — Associated Press

Северокорейский лидер Ким Чен набрал вес и, судя по всему, имеет проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, такие как высокое кровяное давление и диабет, а его чиновники ищут новые лекарства за рубежом для их лечения, сообщило законодателям разведывательное агентство Южной Кореи.