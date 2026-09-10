Жителей Ярославского района приглашают на День города

12 сентября в Малыгинском сквере состоится празднование Дня города. Мероприятие начнётся в 18:00 на сцене в сквере по адресу: Ярославское шоссе, дом 111.
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