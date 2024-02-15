Путин остался разочарован комплиментарным интервью с Такером Карлсоном

По словам президента, он готовился отвечать на острые вопросы, которых не было.Глава России Владимир Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, так как ожидал острого диалога в агрессивной манере, которого не было.
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