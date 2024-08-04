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ФРГ выдвинула требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

ФРГ выдвинула требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал страны Европейского союза (ЕС) усилить контроль на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта смягчить визовый режим для граждан России и Белоруссии, сообщает Bild.

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