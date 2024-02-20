Появилось новое видео Kemuri. Это экшен про охотников на ёкаев, который создает Икуми НакамураВ декабре на церемонии The Game Awards 2023 студия UNSEEN, возглавляемая Икуми Накамурой (Ikumi Nakamura), анонсировала экшен Kemuri.
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