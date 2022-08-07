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Алтыбармакян о варианте в НХЛ: «Меня хотела забрать одна команда, выступавшая в плей-офф до конца. Но было уже слишком поздно»

Андрей Алтыбармакян рассказал о том, что у него был вариант с сильным клубом НХЛ.  Последние 2 сезона нападающий провел в системе «Чикаго», где выступал за фарм-клуб команды в АХЛ – «Рокфорд».

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