Пельмени, запечённые в сметанно-томатном соусе

Что может быть вкуснее, чем домашние пельмени? Покупные, естественно, ни в какое сравнение не идут. Но иногда просто элементарно нет времени, чтобы заниматься лепкой домашних пельменей, тогда на выручку идут замороженные полуфабрикаты из магазина.
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