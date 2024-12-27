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Царьград

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Фигурант дела о пытках в тюремной больнице Саратова найден мертвым в СИЗО

Фигурант дела о пытках в тюремной больнице Саратова найден мертвым в СИЗО

Тело заключенного было обнаружено в СИЗО-1.В московском следственном изоляторе был найден мертвым осужденный, который проходил по делу о пытках и сексуальном насилии в тюремной больнице Саратова.

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