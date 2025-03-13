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Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине

Джурич отозвал голос Сербии за антироссийскую резолюцию ООН по Украине © Getty Images / Michael M. SantiagoРезультаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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