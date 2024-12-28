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Путин разрешил открывать банковские вклады по биометрии без личного визита

Путин разрешил открывать банковские вклады по биометрии без личного визита

Президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий открывать банковские вклады удаленно с помощью биометрической идентификации.

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