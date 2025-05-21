Ефимов: инвесторы арендовали у Москвы более 30 объектов для открытия частных школ

Москва заключила с предпринимателями более 30 договоров аренды зданий и помещений по программе «1 рубль за квадратный метр в год» для открытия частных школ и детских садов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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