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МОСИНФОРМ

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Пинакли, вазоны и историческую живопись отреставрировали в главном корпусе Московского ипподрома

Пинакли, вазоны и историческую живопись отреставрировали в главном корпусе Московского ипподрома

Во время реставрации главного корпуса Центрального московского ипподрома специалисты восстановили свыше 21 тысячи декоративных элементов на фасадах и более 12 тысяч — в интерьерах.

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