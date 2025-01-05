Российская армия "разрывает" подразделения ВСУ на части, темпы наступления на фронте ВС РФ высоки. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил американский военный, полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии