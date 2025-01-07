Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по его просьбе освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).