ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Что-то про это молчат!В раду внесли зак...
  • Eduard
    До каких пор странойбудит командовать "Просроченый" клоун?В раду внесли зак...
  • Eduard
    Партию"Европейская скипидарность" не то что запретить,расстрелять всем составом надо!В раду внесли зак...

Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве отправился в храм Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по его просьбе освятил нательные кресты и иконки для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх