По делу о смерти Мэттью Перри в США задержали наркодилеров и врачей

Пяти фигурантам предъявлены обвинения в связи со смертельной передозировкой у актера Мэттью Перри.Врач и наркодилеры, которые, предположительно, доставляли кетамин актеру Мэтью Перри, были задержаны в рамках дела о смерти звезды сериала «Друзья».