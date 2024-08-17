Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ активно сдаются в плен в Курской области

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
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