Разведчики общевойсковой армии Ленинградского военного округа выполнили эвакуацию условно раненных в ходе занятий на полигонах

Военнослужащие отрабатывают способы передвижения вместе с объектом прикрытия, организуют быстрые и бесшумные перемещения в составе группы через различные виды преград: водные препятствия, проволочные заграждения, каменные стены, подвесные мосты и сточные трубы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии