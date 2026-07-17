Всё о монтаже ревизионного люка — стандарты и этапы установки

Ревизионный люк — это специализированная конструкция, которая обеспечивает удобный доступ к скрытым инженерным системам, таким как водопровод, канализация, электропроводка или вентиляция, без необходимости разрушать стены, потолки или полы.
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