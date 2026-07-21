Военкор Сладков: штурмовики ВС РФ на передовой действуют в формате спецназа

Военный корреспондент бригады «Невский» Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ Александр Сладков в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, какой тактики придерживаются штурмовые группы ВС РФ на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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