Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 563 подписчика

Военкор Сладков: штурмовики ВС РФ на передовой действуют в формате спецназа

Военкор Сладков: штурмовики ВС РФ на передовой действуют в формате спецназа

Военный корреспондент бригады «Невский» Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ Александр Сладков в беседе с ИС «ВЕСТИ» рассказал, какой тактики придерживаются штурмовые группы ВС РФ на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии