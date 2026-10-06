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Вагенкнехт призвала Мерца перестать спонсировать Зеленского и уйти в отставку

Вагенкнехт призвала Мерца перестать спонсировать Зеленского и уйти в отставку

Основавшая партию BSW немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала Мерца добровольно уйти в отставку. По её словам, немецкий канцлер больше думает об Украине, чем о Германии.

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