ШТРАФ В ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ: НОВЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ ЗАММИНИСТРА ТИМУРА ИВАНОВА НАЗВАЛ АДВОКАТ

М

ММ

Миллиард взял, полмиллиарда штраф, так это не штраф, а налог! Подумаешь! У них там в верхах почти норма, делиться надо. Привыкли, что сумма украденного или взятого должна быть значительно больше, чтоб заплатив с нее налог и отсидев, стать честным богатым человеком.