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Добрый Мир

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ШТРАФ В ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ: НОВЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ ЗАММИНИСТРА ТИМУРА ИВАНОВА НАЗВАЛ АДВОКАТ

ШТРАФ В ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ: НОВЫЙ ПОВОРОТ В ДЕЛЕ ЗАММИНИСТРА ТИМУРА ИВАНОВА НАЗВАЛ АДВОКАТ

Заместитель министра обороны, "гламурный генерал" Тимур Иванов продолжает сидеть в СИЗО в ожидании окончательного приговора.

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Комментарии
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М
ММ
Миллиард взял, полмиллиарда штраф, так это не штраф, а налог! Подумаешь! У них там в верхах почти норма, делиться надо. Привыкли, что сумма украденного или взятого должна быть значительно больше, чтоб заплатив с нее налог и отсидев, стать честным богатым человеком.
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