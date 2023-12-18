В Шимске суд вынес приговор уроженцу Чечни Исмаилову, входившему в группу телефонных мошенников

В Шимском судебном присутствии Солецкого районного суда вынесен приговор в отношении 31-летнего жителя Чеченской Республики Магомеда Исмаилова, обвиняемого в совершении пяти преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, совершенным групп .
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