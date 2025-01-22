Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США изучают вопрос дальнейших поставок оружия Киеву или отказа от них.
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