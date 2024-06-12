Карагандинские футболисты в составе сборной Казахстана завоевали бронзу на Евро-2024

На масштабном турнире по мини-футболу Евро-2024 сборная Казахстана завоевала бронзовые медали. В составе сборной практически все игроки – карагандинцы, знаменитые футболисты из команды «Биосфера», передает корреспондент ekaraganda.
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