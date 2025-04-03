Умерла актриса Наталья Назарова

Российская актриса, сценаристка и режиссер Наталья Назарова скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Российского института театрального искусства (ГИТИС), где преподавала артистка.
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