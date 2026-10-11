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МОСИНФОРМ

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Детеныши появились в Московском зоопарке у краснокнижных сарматских полозов

Детеныши появились в Московском зоопарке у краснокнижных сарматских полозов

Четыре сарматских полоза принесли потомство в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка: на свет появился 21 детеныш.

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