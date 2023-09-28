Гоголь не писал на украинском и нам не велел

Владимир Аверков

нет никакого "украинского" языка....он придуман врагами в конце 19в для отрыва западной окраины России от русских.....есть дикая смесь малограмотных переделок русских слов,возведённая в ранг "мовы"....примеры?-пожалуйста! Мозг-мозок,кровь-кров,кожа-шкира,голова-голова,нога-нога,уши-вуха,лёгкие-легени... и так далее....специально взял только названия частей тела,чтоб был уровень заимствования и методика "создания" этого блеяния...