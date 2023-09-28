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Гоголь не писал на украинском и нам не велел

Гоголь не писал на украинском и нам не велел

Любят эти товарищи лезть к великому русскому наследию своими потными ручонками. Иноагент Евгения Альбац оскандалилась, заявив в интервью другому иноагенту Екатерине Гордеевой, что Николай Васильевич Гоголь не писал на украинском языке потому,что император Александр II издал указ, запрещавший печатание книг на мове.

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Комментарии
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Владимир Аверков
нет никакого &quot;украинского&quot; языка....он придуман врагами в конце 19в для отрыва западной окраины России от русских.....есть дикая смесь малограмотных переделок русских слов,возведённая в ранг &quot;мовы&quot;....примеры?-пожалуйста! Мозг-мозок,кровь-кров,кожа-шкира,голова-голова,нога-нога,уши-вуха,лёгкие-легени... и так далее....специально взял только названия частей тела,чтоб был уровень заимствования и методика &quot;создания&quot; этого блеяния...
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12 час.
ШКИПЕР
«   . Многие задались вопросом: как Альбац с её уровнем безграмотности была профессором ВШЭ с 2003 по 2011 годы? »  Как , да жиды куда хотят туда и влезут.
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3 час.

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