Любят эти товарищи лезть к великому русскому наследию своими потными ручонками. Иноагент Евгения Альбац оскандалилась, заявив в интервью другому иноагенту Екатерине Гордеевой, что Николай Васильевич Гоголь не писал на украинском языке потому,что император Александр II издал указ, запрещавший печатание книг на мове.
Гоголь не писал на украинском и нам не велел
Комментарии
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Владимир Аверков
нет никакого "украинского" языка....он придуман врагами в конце 19в для отрыва западной окраины России от русских.....есть дикая смесь малограмотных переделок русских слов,возведённая в ранг "мовы"....примеры?-пожалуйста! Мозг-мозок,кровь-кров,кожа-шкира,голова-голова,нога-нога,уши-вуха,лёгкие-легени... и так далее....специально взял только названия частей тела,чтоб был уровень заимствования и методика "создания" этого блеяния...
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12 час.
ШКИПЕР
« . Многие задались вопросом: как Альбац с её уровнем безграмотности была профессором ВШЭ с 2003 по 2011 годы? » Как , да жиды куда хотят туда и влезут.
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3 час.
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