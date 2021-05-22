685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Надоела как собака": разговоры о Пугачевой встали Киркорову поперек горла Сергей Соседов подозревает, что Филиппу Киркорову давно надоели вопросы об Алле Пугачевой.