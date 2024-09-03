Выдача разрешений на экспорт драгметаллов в РФ будет упрощена, — эксперты Ирэн ОрлонскаяПереход на электронный формат выдачи разрешений на экспорт драгоценных металлов будет реализован через государственную информационную систему ГИИС ДМДК.