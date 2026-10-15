Поче­му в Гер­ма­нии сно­ва гово­рят об уже­сто­че­нии двой­но­го граж­дан­ства, если закон и так дей­ству­ет? Как отме­на уско­рен­но­го сро­ка повли­я­ла на тех, кто пла­ни­ро­вал пас­порт через 3 года? Могут ли поли­ти­ки без пар­ла­мен­та изме­нить пра­ви­ла нату­ра­ли­за­ции? И какие тре­бо­ва­ния сего­дня обя­за­тель­ны, а какие — лишь пред­вы­бор­ные обе­ща­ния? Юрист Ната­лья Тала­но­ва от.