Почему в Германии снова говорят об ужесточении двойного гражданства, если закон и так действует? Как отмена ускоренного срока повлияла на тех, кто планировал паспорт через 3 года? Могут ли политики без парламента изменить правила натурализации? И какие требования сегодня обязательны, а какие — лишь предвыборные обещания? Юрист Наталья Таланова от.
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