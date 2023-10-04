Пулеметы строчат, но музы не молчат: восемьдесят лет песне «Темная ночь»

Осенью 1943 года на экраны Советского Союза вышел фильм «Два Бойца». В этой знаменитой картине, где главные роли исполнили Марк Бернес и Борис Андреев, прозвучала, возможно, самая пронзительная песня о войне — «Темная ночь».